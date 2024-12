Maailmas hinnatud spordibrändi tooted valmivad Valga linnas

Aclimal on Norras pikk ajalugu ja võib liialdamata öelda, et tegemist on ühe Norra kergetööstusettevõtete lipulaevaga. Kui Eivind Johansen asutas koos oma naise Elsaga 1939. aastal Drammenis firma Tuna Textil AS, ei osanud ta ilmselt arvata, et täpselt 60 aastat hiljem liigub tootmine Norrast Eestisse Valka ja Norra lammaste villa asemel hakatakse kasutama Uus-Meremaalt pärit meriinovilla. Kuid just nii läks ja juba veerandsada aastat valmivad Aclima tooted Valgas.