Leedu implantoloogiale ja esteetilisele hambaravile spetsialiseerunud hambakliinikute võrgustik Neodenta on käivitanud kinnisvaraga tagatud avaliku võlakirjapakkumise. Kolmeaastase võlakirjaemissiooni eesmärk on koguda kuni kolm miljonit eurot, pakkudes investoritele aastaintressi 10%.

Väärtpaberid on märkimiseks saadaval 2. kuni 13. detsembrini. Osaleda saavad nii era- kui institutsionaalsed investorid Eestis, esitades investeerimistaotluse finantsvahendusfirmade või pankade kaudu (LHV, Swedbank, SEB jt). Minimaalne investeeringu summa on 1000 eurot, intressi makstakse poolaastas. Eeldatakse, et võlakirjad noteeritakse alternatiivsel Vilniuse börsi alternatiivturul turul kolme kuu jooksul pärast emiteerimist.