Novembrikuu krüptoülevaade: bitcoin'i kasvuprotsent jäi teisele krüptovarale alla

Üldine sentiment krüptoturgudel on jätkuvalt tugevalt positiivne. Huvitavaks teeb olukorra asjaolu, et näeme aktiivset konkurentsi turukapitalisatsiooni kolmanda koha pärast, mis näitab, et turg on elav ja dünaamiline. XRP tõus kolmandale kohale detsembri alguses ja Solana võitlus sama positsiooni pärast on märk sellest, et krüptoturg pole enam pelgalt bitcoini-keskne, vaid seal on ruumi ka teistele tugevatele tegijatele.