Investorite soovitused idufirmadele: kuidas tänases keerulises olukorras raha kaasata?

Idufirmade komistuskivid investoritega suhtlemisel

Idufirmade keskne viga on kehv kommunikatsioon investoritega. Startupide asutajad on teadupärast äärmiselt hõivatud inimesed, kellel on kalender alati kohtumisi täis. Kui aga ollakse rahastuse leidmise faasis, siis ei tohiks kukutada palli investoriga suhtluses. Kui startup vastab kirjadele kolm nädalat hiljem, on investor ta juba ammu unustanud ja edasi liikunud.

Samuti püütakse investoritele sageli müüa lühiajalist edu, mitte pikaajalist visiooni. Näiteks tullakse meie juurde jutuga, et oleme teinud selliseid ägedaid asju, meil on tiimis 50 inimest, kuid nüüd on raha otsas ja vajame investeeringut. Ei selgitata aga seda, mida selle rahaga edasi tehakse. Investorid ootavad selget sisendit - kuhu kindlaks ajaks jõuda tahetakse ning mida konkreetselt rahaga tegema hakatakse. Kui ettevõte pole investoritele materjale ette valmistanud, näiteks kui neil pole andmeruumi, annab see signaali, et ka investeeringuks ei olda valmis.

Kuidas jõuda strateegiliselt raha kaasamiseni?

Strateegilise lähenemise hea näide on hiljutine kogemus, kus varajase faasi idufirma leppis palju hilisema faasi investoriga kokku konkreetsed verstapostid, mille täitumisel võiksid nad finantseeringu osas laua taha jälle kokku tulla. Selline strateegiline suhete hoidmine on oluline ja ühtlasi annab see ka varajasema faasi investoritele kindlustunde, et järgmiseks rahastusvooruks on juba potentsiaalne investor olemas.

Kogu raha kaasamise protsessis mängib suures pildis rolli kaks tegurit: kas investoril on firmaga eelnev positiivne kokkupuude, mille alusel on huvi tekkinud, või peab tundmatu ettevõtte esmamulje olema paljulubav – teatakse, kuhu liigutakse, mida selleks vajatakse ja on olemas konkreetsed järgmised sammud. Asutajatel võib olla palju visioone, aga neid tuleb ka investorite veenvalt esitada. Investoritele lähenemise aluseks on selge strateegia - korralik andmeruum, kaardistatud teekond, mis näitab, kuhu ja milleks raha läheb ning selge narratiiv ettevõtte tuleviku osas. Lisaks olge valmis vastama küsimusele, kuidas investor oma raha tagasi saab!