Eesti Energia kohal ripub keskkonnakuriteo kahtlus

Miks see tähtis on? Esiteks sel põhjusel, et elektri tootmiseks on vaja juhitavaid elektrijaamu, mida saab käima panna iga kell. Teiseks on Eesti Energia olnud ja ilmselt on ka edaspidi poliitilise tähelepanu objekt. Kolmandaks on küsimus, kas Eesti Energia eelmised juhid on sihilikult lasknud töötada vanadel jaamadel keskkonnanorme rikkudes. Siiani pole vastust, kas Eesti Energia erikontrolli raport toob kaasa kuriteokahtlustuse ettevõtte endistele ja võibolla ka praegustele juhtidele.