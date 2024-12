KAUAKS NORUTAMA EI JÄÄ Nordica töötajate vastu tunnevad huvi teised lennundusettevõtted

Euroopa Komisjon lõi 1993. aastal üle-Euroopalise töövahenduse võrgustiku EURES, mille koordineerivaks asutuseks Eestis on Töötukassa. EURES teenusejuht Monika Toiger-Kruusvald ütles Postimehele, et juba praegu on Nordica töötajate vastu on huvi tundnud Itaalias asuv ettevõte Zephiro Aircraft Services, mis omakorda teeb koostööd Taani ettevõttega Northern Aerotech. Viimane ettevõte tegeleb siis lennukite hooldusega üle Euroopa.