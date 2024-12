Arvestades seda, et järgmisel aastal koormab valitsus ettevõtteid ja inimesi uute maksudega, siis ei saa minna majandusel uuel aastal kuidagi paremini. Seetõttu on ka piinlik kuulata ministrite väiteid, et Eesti majandusel hakkab taas minema paremini. Halvemini hakkab minema, on Kusma veendunud.