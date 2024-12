Krüptobörsi juht selgitas, et Trumpi juhitav Vabariiklik Partei saavutas lisaks presidendivalimiste võidule ka enamuse Kongressi mõlemas kojas. «Meil on kõigi aegade kõige krüptomeelsem Kongress, meil on ametisse astumas erakordselt krüptomeelne president,» ütles Shirzad. «Arvan, et see kombinatsioon peaks võimaldama 50 miljonil ameeriklasel, kellel on krüptot, oma huve ja häält poliitikas maksma panna,» lisas ta.