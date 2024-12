Tulutoov tõuksirent: Bolti statistika näitab kasvavat kasutuskultuuri

Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon märkis, et hooaeg oli väga edukas. «Inimesed on tõukeratta kui igapäevase liikumisvahendi üha enam omaks võtnud ning näevad, et lühikeste vahemaade läbimiseks on tõuke- või jalgratas mugavam kui auto. Aasta-aastalt läbitakse sähkudel üha enam kilomeetreid ja ka kehvemate ilmade saabudes püsib kasutatavus suur,» ütles Apsolon.