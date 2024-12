Projektijuht selgitab, milline on remondivõlas korterelamute tulevikuväljavaade

«Täna on ühistute ja ametkondade ootused ning tegevused suunatud olukorra parandamisele, põhinedes paljuski toetusmeetmetele, mida EL suurendab, ja tehaselise rekonstrueerimise hoogustamisele. Plaanitavad muudatused peaks paarikümne järgneva aasta jooksul tähendama üle nelja korra kiiremaid ehitusgraafikuid,» märgib Välja, ent lisab, et samas ei saa kõik praegused ühistud vaid ja ainult toetustele lootma jääda, sest need on suunatud enne 2000. aastat kasutusele võetud korterelamute renoveerimisele.