Telia riskijuht: jõulude eel tõuseb oht langeda petuskeemide ohvriks

Telia riskijuht Andreas Meister paneb inimestele südamele, et kuigi läheneval jõuluperioodil tegelevad eestlased kõige aktiivsemalt heategevuse ja annetamisega, on see ühtlasi aeg, mil inimesi ja ettevõtteid kõige agaramalt erinevate petuskeemidega rünnatakse.