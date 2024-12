Kaamos Ehitus: ehitusturg on muutuses, kuid ilmutab positiivseid märke

Eesti ja Läti ehitusturud on madalseisus, kuid Kaamos Ehituse juhi Keit Paali sõnul on põhjust optimismiks. «Ehitusturul on ruumi neile, kes suudavad leida keerulistes oludes lahendusi ning pakkuda tellijale enamat, olles valmis panustama kvaliteeti ja keskkonnasõbralikesse lahendustesse,» rääkis Paal.