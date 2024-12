VIDEO Korruptsioonivastane erikomisjon arutab riigifirmade nõukogude liikmete määramist

Komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart märkis, et viimasel ajal ilmsiks tulnud puudujäägid riigifirmade juhtimises viitavad osaluspoliitika puudulikkusele. «Tekitatud kahjumid tähendavad, et riigi vara ei valitseta eesmärgipäraselt, otstarbekalt ja heaperemehelikult – sellega aga rikutakse riigivaraseadust. Seejuures on vastutus ära hajutatud ning äriühingute kahju jäetud vaid maksumaksja kanda. Jääb õhku küsimus, mis põhjustab nõukogu töö puudulikkust riigi ettevõtetes. Miks puudub järelevalve, strateegia ja omaniku ootuste kaitsmine?» küsib esimees, kelle sõnul jääb mulje, et nimetamiskomitee korra muutmisega soovitakse liikuda nõukogude politiseerimise suunas. «See võib aga osutuda asendustegevuseks ja reaalsed probleemi põhjused jäävad lahenduseta,» leiab ta.