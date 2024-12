Ekspert hoiatab: kullabuum kasvatab võltsingute hulka

Saarvelti sõnul on ehtekulla sisseostuhind kasvanud Eestis aastaga 40%. «Oktoobris toodi esindustesse ligi viis kilo ehtekulda, mis on mullusega võrreldes neli korda enam. Kuigi osakaalult on võltskulla liikumine Eesti turul viimase kümnendiga oluliselt vähenenud, siis koguste kasvades näeb seda siiski päris tihti,» rääkis Saarvelt.