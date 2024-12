«Eriti suurt rõõmu ja positiivset üllatust pakub 6% kasuks otsustanud inimese hulk. Pensionisammastes kogumine on üks lihtsamaid ja tõhusamaid viise pikaajaliseks kogumiseks ning hea meel on näha, et juba esimesel aastal on sedavõrd paljud seda võimalust kasutanud,» ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu. Valitud maksemäär rakendub juba uuest aastast.