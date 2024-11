Otsingumootorifirma Google on juba investeerinud oma Haminas asuvasse andmekeskusesse kokku 4,5 miljardit eurot. Neljapäeval selgus, et tehnoloogiagigant plaanib rajada Soome veel kaks andmekeskust. Soome suurima päevalehe Helsingin Sanomat kirjutab, et investeeringu suuruseks võib olla üle kümne miljardi euro.