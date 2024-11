Aasta tegija

Aasta tegija tiitli pälvis Priit Kallas, kelle vedada on iglusaunade ja omanäoliste väikemajade tootmisega seotud ettevõtted. Eesti puitmajasektori katusorganisatsiooni vaatenurgast on Priit olnud aktiivne ja inspireeriv liider, kes on toonud erialaliidu juhatuse töösse uusi ja innovaatilisi ideid. Tema panus on olnud märkimisväärne mitte ainult sektori arendamisel, vaid ka Eesti puitmajade tutvustamisel rahvusvahelisel tasandil. Iglumajades ja Priit Kallase eestvedamisel on võõrustatud väliskülalisi ja delegatsioone, kes on saanud aimu Eesti puitehituse kõrgest kvaliteedist ja mitmekülgsusest.