Taavi Rõivas: Eestit suuremaks tegev idee, mis ei oleks pruukinud õnnestuda

E-residentsuse programm on ligi kümne aasta jooksul toonud Eesti riigile tulu üle 250 miljoni euro, e-residentide loodud ettevõtete kogukäive on selle aja jooksul jõudnud ca 15 miljardini. Algne latt – 10 miljonit (e-)eestlast – on jätkuvalt ületamata ja võib vabalt unistuseks jäädagi, aga küllap oli just kõrge eesmärk see, mis kannustas meid e-residendiks kaasama maailma tippe igalt elualalt ning enamik neist tundis programmi vastu tõsist huvi. Mõistagi aitas globaalselt tuntud inimeste kaasamine kaasa ägeda väikese digiriigi Eesti loo suureks rääkimisele.