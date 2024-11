Kadri Land on endine Tallinki tippjuht, kuid ka endine ajakirjanik, õppejõud ja Loviisa tuumaelektrijaama koristaja. Suure osa elust on ta veetnud välismaal. Nüüd vastutab ta kliimaministeeriumis asekantslerina strateegia, kriisijuhtimise ja innovatsiooni eest ning juhib Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Nordica nõukogu.

Olen märganud, et meestele õudselt lennukid meeldivad. Naised ei ergastu selle peale oluliselt, kui üle Nõmme lendab lennuk, aga mul on terve hulk sõpru, kaasa arvatud mu oma abikaasa, kes vaatavad iga lennukit suurte silmadega nagu mingit imelooma. Nii et ma kahtlustan, et oma lennufirma loomises on rolli mänginud XY-kromosoomid.