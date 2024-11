Eurobaromeeter: usaldus Euroopa Liidu vastu on rekordkõrge

51 protsenti küsitletutest ütles, et pigem usaldab ELi – see on parim tulemus alates 2007. aastast. Eestis jäi see sama näitaja 52 protsendi juurde. Usaldus ELi vastu on suurim 15–24 aastaste noorte seas, kus see on 59 protsenti. Samuti on viimase 17 aasta kõrgeimal tasemel usaldus Euroopa Komisjoni vastu. Komisjoni usaldab 51 protsenti eurooplastest. Eestis on sama näitaja 46 protsenti.