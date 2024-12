Liisa Pakosta: ametkonnad on seadustest mööda läinud

Praegune valitsuskoalitsioon lubas jõuliselt bürokraatiat vähendada – kus need sammud on? Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta ülteb, et bürokraatia vähendamine on vaat et suurim majanduse arendamise mure, sest seadustes vahet ei tehta, kas ettevõttes töötab 10 või 1000 inimest, aruandlust tuleb teha samapalju. Pakosta sõnul on justiitsministeeriumis tehtud terve sügise eeltööd. «Meie ülesanne oli, et riik toimiks põhiseaduspäraselt. Ja põhiseaduses ei ole kuskil kirjas, et teeme inimeste ja ettevõtete elu võimalikult raskeks ja hanitame neid. Meil on vabadustel põhinev ühiskond ja inimestele tuleb vabadused tagasi anda,» ütles Pakosta.

Selleks plaanib Pakosta ühes justiitsministeeriumiga jõuliselt tagasi lükata eelnõud, mis tooks inimestele ja ettevõtetele liigse koormise või mille puhul on küsimus, kas see on ikka põhiseaduspärane ning kas kohustusi- koormisi-piiranguid pannakse ainult nii palju kui vajalik. «Uue aasta alguses valmistame muudatused ette. Hõnte ehk hea õigusloome muudatused tulevad hiljem. Muuseas, selle hõnte tegi kunagi Kristen Michal ja see oli väga mõistlik algatus: selle põhimõtted olid, et esiteks, piiranguid oleks vähe, et seadusloome oleks põhiseaduspärane ning et see oleks vabadustest lähtuv,» sõnas Pakosta. Tema sõnul annab justiitsministeerium eelnõudele eitavaid hinnanguid juba täna. «Kahjuks vabatahtlikkuse printsiibil pole imet sündinud. Eestis on kombeks olnud, et kui kuskil on probleem, siis mõte liigub sinna, et hakkaks võimalikult palju kontrollima, hästi palju andmeid küsima – siis on tunne nagu oleks midagi tehtud,» nentis Pakosta.