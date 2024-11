Euroopa Prokuratuur paljastas Baltikumis kriminaalse võrgustiku

Baltikumis vahistatud 32 inimesest on kolm endiselt vahi all. Viimase kahe päeva jooksul toimusid läbiotsimised ja vahistamised kokku 16 riigis.

See on jätk Euroopa Prokuratuuri (EPPO) kahe aasta eest avalikustatud operatsioonile Admiral, mis uurib seni suurimaks peetud käibemaksupettust Euroopa Liidus.

Eesti Euroopa prokurör ütles möödunud aastal Äripäevale , et rahvusvaheliste suurpettuste niidid viivad sageli Eestisse. «Eesti ettevõtteid osaleb suurtes rahvusvahelistes maksuskeemides ja on vaid aja küsimus, kui maksukahju hakkab tekkima ka Eestis,» ütles Eesti prokurör Euroopa Prokuratuuris Kristel Siitam-Nyiri.

Postimees on kirjutanud samuti varem EPPO erinevatest tegevustest. Näiteks 2021. aasta septembris kirjutas Postimees , et Euroopa Prokuratuur uurib 4,5 miljardi euro ulatuses pettusi. Euroopa Prokuratuur (EPPO) uuris toona juba mitut arvatavat pettusejuhtumit seoses Euroopa Liidu eelarvega, mis ulatusid ühtekokku 4,5 miljardi euroni, teatas ametkond toona.

2023. aastal kirjutas Postimees , et Euroopa Liit võttis ette ligi poole miljardi euro varguses kahtlustatava Bulgaaria. Uurimine puudutas toona sadade miljonite eurode väärkasutamist raudtee ja energiatõhususe projektides.

Mis on EPPO ?

Euroopa Prokuratuur ehk EPPO on iseseisev Euroopa Liidu asutus. Loomult on EPPO üleeuroopaline prokuratuur, mille roll ja ülesanded kriminaalmenetluses on sarnased riigi prokuratuuriga. Euroopa Prokuratuur asub Luksemburgis.

2017. aastal määrusega (EL) nr 2017/1939 loodud Euroopa Prokuratuur juhib Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate kuritegude kohtueelset menetlust ja esitab liikmesriigi kohtus süüdistuse. Sel moel tagatakse kriminaalmenetluse sõltumatus liikmesriigi ametkondlikest ja poliitilistest huvidest.

Euroopa Prokuratuur alustas ametlikult tööd 1. juunil 2021.

Allikas: Justiitsministeerium