«Majanduse maht enam ei vähene. Eksport on hakanud taas kasvama. Registreeritud tööpuudus alaneb. Palgasaajate ja pensionäride sissetulekud kasvavad hindadest kiiremini. Intressid langevad ja kinnisvaraturg on mõnevõrra elavnenud,» tõi Elmik välja.

Elmiku sõnul teise ja kolmanda kvartali peale kokku suurenes sisemajanduse kogutoodang (SKT) küll vaid 0,1 protsendipunkti. «Arvestades rahvamajanduse arvepidamise ebatäpsust, on seega veel vara öelda, et majanduslangus sai läbi. Ilmselt saab seda öelda juba neljandas kvartalis, kui majandus pikema sammuga liikuma hakkab,» ütles Elmik ja lisas, et kuigi üldine majanduskeskkond on aasta viimastel kuudel endiselt kidur, paisutavad aasta lõpu SKTd suuremate maksude hirmus soetatud autod, alkohol ja tubakas.