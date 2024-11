Analüütik: langus on peatunud, ent kiiret taastumist pole näha

Kolmandas kvartalis läks Lemberi sõnul paremini teenusmajandussektoritel, kus info ja sidesektoris kavas lisandväärtus aastaga 7,3 protsenti ning teise kvartaliga võrreldes 21,9 protsenti. «Teenuste eksport on taastumas ning see veab endaga kaasa ka seotud sektoreid. Lisaks infole ja sidele kasvas aastaga lisandväärtus turismisektoris ja logistikas,» märkis analüütik.

Mõnevõrra keerulisem on seis tööstuses. Töötleva tööstuse lisandväärtus langes analüütiku sõnul aastaga 7,1 protsenti ja teise kvartaliga võrreldes 13,8 protsenti. «Kuna meie peamistel eksporditurgudel on majandus kas languses (Läti SKT langes aastaga 1,7 protsenti) või nullilähedane (Rootsi SKT ei muutunud aastaga ja Soomel kasvas 0,4 protsenti), siis ei ole ka meie töötlevas tööstuses veel taastumist tekkinud,» ütles Lember ja lisas, et lähiriikide majandusolukord on töötlevale tööstusele oluline, kuna ca kaks kolmandikku nende toodangust läheb ekspordiks.