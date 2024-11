Kaspar Oja: majanduse seis on muutunud positiivsemaks

Statistikaameti andmetel kahanes SKP kolmandas kvartalis aastavõrdluses 0,7 protsenti ja jäi kvartalivõrdluses eelmise kvartali tasemele. «Üldjoontes on majanduse seis muutunud siiski positiivsemaks. SKP langus on võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga järk-järgult aeglustunud ja viimastes kvartalites pole SKP võrreldes eelmise kvartaliga enam langenud,» tõi Oja pressiteates välja.

Ökonomist selgitas, et SKP nõudluskomponentide arvestuses tuli majanduslangus eeskätt sisenõudlusest: tarbimine ja investeeringud vähenesid. «Kõige suurem osa langusest tuligi investeeringutest, mis on viimastel aastatel olnud majanduse nõrka seisu arvestades üllatavalt suured. Harilikult võimendab investeeringute langus nii majanduslanguse- kui ka kasvuperioode – seni on investeeringud majandust pigem vee peal hoidnud. Madalam sisenõudlus on tähendanud ka väiksemat vajadust importkaupade järele. Eksport aga samas kasvas eeskätt teenuste ekspordi suurenemise toel,» märkis Oja.