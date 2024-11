PRIA kinnitas otsetoetuste ühikumäärad

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütles, et kuigi aasta esimeses pooles tehtud seadusandluse muudatused suurendasid töökoormust olulisel määral, on PRIA terve aasta pingutanud, et otsetoetuste väljamaksmine kulgeks põlluharijate ja loomapidajate poolt oodatud rütmis.

«Maksetega on plaanis alustada detsembri keskel põhisissetuleku toetuse saajatest. Eesmärk on kõik otsetoetused maksta taotlejatele, kes toetuste saamise tingimused on täitnud ja kellele nõuete täitmise osas enam küsimusi üleval ei ole, välja hiljemalt jõuludeks. Praegu on menetlustoimingud ja suhtlus aktiivses faasis veel sajakonna kliendiga, kelle toetuse nõuetele vastamine vajab täpsustamist, põhjalikumat kontrolli või lõplike kontrollide tulemuste fikseerimist. Kui vajalikud täpsustused saavad tehtud ning taotleja vastab toetuse saamise nõuetele, siis saame ka neile otsused koostada ja toetused esimesel võimalusel välja maksta,» lisas Trell.