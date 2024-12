Autoomanik: kahe maksukalkulaatori numbrid ei lähe kokku

Postimehe poole pöördunud lugeja ütles, et ta katsetas nii numbrimärgi kui ka tehniliste andmete põhjal tehtud automaksukalkulaatorit kolme autoga ja sai kahel juhul eri tulemusi. Näiteks Toyota Land Cruiseri puhul oli tehniliste andmete kalkulaatorist vastu vaatav summa ¼ ehk 140 euro võrra suurem kui numbrimärgikalkulaatoris. Kia puhul tuli vahe 84 eurot tehniliste andmete kalkulaatori kahjuks. Kolmas auto oli hübriid, seal olid mõlemad numbrid samad. «Registreerimismaksu puhul on vahe lausa 42%. Kumma järgi siis maksu küsitakse,» ütles autoomanik.

Maksu- ja tolliameti tulumaksuosakonna teenusejuht Avely Raid-Lelov ütles, et konkreetsete sõidukite mootorsõidukimaksu arvutusi saab kontrollida siis, kui nad teavad registreerimismärke või detailseid tehnilisi andmeid. «Neid teadmata on viidatud sõidukite arvutusi keeruline kommenteerida. Seda seetõttu, et iga sõiduki maksusumma on individuaalne ja kujuneb sõltuvalt kategooriast eri tüüpi teguritest.Tõsi on, et Maksu- ja Tolliameti (MTA) ning Transpordiameti koostöös valminud mootorsõidukimaksu kalkulaatoriga saab arvutada aastamaksu ja registreerimistasu kõikidele liiklusregistris olevatele sõidukitele nii registreerimismärgi kui ka sõiduki tehniliste andmete põhjal,» ütles Raid-Lelov. Kui palju automaksukalkulaatori tegemine maksma läks, ei õnnestunud maksuametilt ligi nädala jooksul teada saada.