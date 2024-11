TOLLIMAKSU KALKULAATOR Kui palju pead tellitud kauba pealt makse maksma?

MTA tolliteenuste teenusejuht Kaari Lainevool selgitas, et kui alla 150-eurostele ostudele lisandub tellitavatele kaupadele vaid käibemaks, siis kallimate kaupade puhul lisandub ka tollimaks. «Eriti oluline on see teadmine kallimate kaupade puhul, kus tollimaksu määr sõltub kauba liigist ja päritoluriigist,» toonitas ta.