Tema sõnul annab aastavõrdluses tunda ennekõike eratarbimise vähenemine, mis oli lausa 2,1 protsendi võrra languses. Kuna tegemist on väga suure komponendiga kogu SKTs, siis on sellel ka väga selge negatiivne mõju. «Kuna järgmisel aastal peale maskude maksmist palga ostujõud langeb ja ebakindlust tuleviku osas on palju, siis on majapidamised sel aastal rohkem säästnud ning lisandunud eurod on pigem pandud kontole kui et nendega on mindud poodi,» jätkas Uusküla.