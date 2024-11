«Statistikaameti avaldatud kolmanda kvartali sisemajanduse kogutoodangu (SKT) tulemused näitavad jätkuvat majanduslangust. Reedel avaldatud andmetest selgub, et SKT langus oli kolmandas kvartalis 0,7 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sarnane oli ka langus teises kvartalis, ehk kahe kvartali võrdluses on pilt sarnane – paraku miinus on miinus,» ütles Eamets.