Maakler selgitab, mis on kinnisvaraturu aktiivsuse taga

«Eesti inimesed on taas hakanud rohkem kinnisvara ostma, nähes praegust olukorda hea võimalusena nii oma kodu soetamiseks kui ka investeerimiseks,» sõnab Merigan. «Viimase poole aasta jooksul on kuue kuu euribor langenud märkimisväärselt. Selle aasta maikuus oli see määr 3,83%, kuid novembriks on see langenud 2,735%-ni. See tähendab ligikaudu 1,1-protsendilist kukkumist poole aasta jooksul.»