Trumpi võit turgutas börsi – aga kui kauaks?

Nüüdseks on indeks alates valimispäevast kerkinud pea neli protsenti ning aasta algusest kosunud enam kui veerandi võrra. Kuna ka eelmine aasta oli USA aktsiaturgudel väga ilus – S&P 500 indeks kerkis 24 protsenti –, tähendab see, et kahe aastaga on indeks kerkinud peaaegu 57 protsenti. See on aga parim järjestikuste aastate tõus alates 1990. aastate keskpaigast.