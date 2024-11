Omavalitsused kostitavad uuel aastal inimesi kopsaka hinnatõusuga

Maksustamise järgi jaguneb maa kolme liiki: elamumaa, maatulundusmaa ja muu maa. Igaühel neist on oma maksumäär. Näiteks elamumaa puhul on suurim maks, mida omanikult aastas küsida tohib, üks protsent maa maksustamisväärtusest. Viimase määrab maa-amet korraliste hindamistega. Kodualune elamumaa on (osaliselt) maamaksust vabastatud.