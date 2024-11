Tulvadest räsitud Hispaania loob töötajatele kliimapuhkuse

Oktoobri lõpus tabasid Hispaaniat aastakümnete rängimad üleujutused, mis nõudsid riigi idaosas ligi 230 inimese elu. Pärast katastroofi on ettevõtteid kritiseeritud selle eest, et nad nõudsid töötajatelt tööle ilmumist hoolimata asjaolust, et ilmateenistus oli välja andnud kõrgeima taseme hoiatuse.