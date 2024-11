Selgus Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamise kõige suurem risk

Eleringi juhtkond eesotsas Kalle Kilgiga kinnitas, et kõik on graafikus ja valmis ning laupäeval, 8. veebruaril lülitavad kolm Balti riiki oma viimased ühendused Venemaaga välja. Siis käivitub 33 tundi kestev nn saaretalitus. See tähendab inimkeeles seda, et kolm Balti riiki peavad ise ilma abita hakkama saama. Senised välisühendused: Estlink 1 ja 2 ning Leedu NordBalt töötavad. Kui midagi nihu minema peaks, siis liitutakse aga paari tunni jooksul kohe Mandri-Euroopaga. Selleks ühenduspunktiks on Leedu – Poola piiril asuv Alytuse alajaam. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis tehakse see liitumine ära 10. veebruaril. Eleringi juhid nimetasid ühendust nabanööriks ja nentisid kohe, et tuleb olla kogu aeg valmis ise hakkamasaamiseks, sest ega sealgi rikked tulevikus välistatud pole. Leedu-Poola piirile ehitatakse veel teist ühendust juurde, aga seal pole lootust, et see enne 2030. aastat valmis saaks.