Taskukohaseid täispileteid pakuvad mitmed Eesti muuseumid hinnaga 6–7,50 eurot. Kõige soodsam on täispilet Eesti Piimandusmuuseumis, kus see maksab vaid 6 eurot. Punane torn ja Eesti Jalgrattamuuseum pakuvad täispileteid hinnaga 7 eurot, pakkudes suurepäraseid võimalusi soodsa hinnaga kultuurielamusteks. Veidi kõrgemas hinnaklassis on C. R. Jakobsoni talumuuseum, kus täispileti hind on 7,50 eurot. Need muuseumid on ideaalne valik neile, kes otsivad harivaid kogemusi eelarvesõbralikus hinnaklassis.