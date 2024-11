Coop Pank: praegu on viimane aeg teha olulisi finantsotsuseid

Järgmisest aasta 1. jaanuarist tõuseb kinnipidamisele kuuluv eraisikute tulumaks praeguse 20% pealt 22% peale, mis tähendab, et järgmisest aastast laekub paljudele palgateenijatele 2% väiksem palk arvele, kui see on olnud tänavu. Positiivse külje pealt tähendab see pensionifondides kogujatele ja investeerijatele aga suuremaid maksuvõite.