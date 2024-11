Eesti rikkuri firma ostis kümnete miljonite eest Poola büroohoone

React on Łódźi kesklinnas asuv büroohoone, kus on enam kui 15 000 ruutmeetrit kaasaegset kontoripinda. Hoone on täielikult välja üüritud mainekatele rentnikele, nagu Alorica Inc., Bank Pekao S.A. grupp ja Enel-Medi meditsiinikeskus.