Luminor: kes jaanuaris palgatõusu ei saa, saab vähem tarbida

«Vaadates üle aastasisestest sesoonsetest kõikumistest on võrreldes veidi nõrgema septembriga jaemüügi kasv kuuvõrdluses 1,6 protsenti ja seda siis, kui vaadata ilma autode müügita. Kuid koos autodega 3,3 protsenti. Autode müük ületab eelmise aasta oktoobri taset 16,3 protsenti. Automaksu eelne autode ostmine käis juba oktoobris tempokalt ning on oodata selle jätkumist ka novembris ja detsembris,» rääkis Uusküla.

Tema hinnangul on sel aastal olukord olnud stabiilne. «Aastavõrdluses on jaekaubandus veel languses, kuid seda selle aasta jaanuaris toimunud languse tõttu. Jaekaubanduse stabiilsus näitab, et majanduses on saabunud veidi rahulikumad ajad ning langus on peatunud. Sel aastal on palkade ostujõud kasvanud kolm protsenti ning viimases kvartalis kasvab oodatavalt protsendi võrra veelgi,» ütles Uusküla.