APF Holdingsi tegevjuhi Jurijs Adamovičsi sõnul on see ettevõtte jaoks uus ja strateegiline suund, milles nähakse kasvuvõimalusi. «Fiteg2 kaubamärgiga siseneme spordi- ja tervisetoitumise turule, mis oluliselt täiendab meie senist munade ja munatoodete portfelli. Uued tooted annavad munadele kõrge lisandväärtuse. Toodete väljatöötamisel kasutasime APF-i seniseid teadmisi, et parimal viisil kasutada munavalke ja muid munakomponente. Munavalgupulbri ja munamembraani kollageeni järele on teatud turusegmendis suur nõudlus ja seda mitte ainult kolmes Balti riigis, seetõttu pakume neid läbi veebipoe, laiendamaks oma sihtturgu. Plaan on eksporti laiendada Euroopa riikidesse ja ka kaugemale,» ütles Adamovičs.