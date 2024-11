Võlakirjade aastane intressimäär on 11,5 protsenti, mida makstakse kaks korda aastas. Võlakirjade lunastustähtaeg on kaks aastat.

Võlakirjadesse investeerisid lisaks Leedu investoritele aktiivselt ka Eesti ja Läti investorid, kes olid ettevõttega tuttavad juba 2023. aasta emissiooni kaudu. Võlakirjade jaotus toimus vastavalt tellimuste esitamise ajale. Võlakirjade arvelduspäev on 29. november 2024 ning need noteeritakse First Northi (Nasdaq Vilniuse) võlakirja nimekirjas.