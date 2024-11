Tallinn tõstab ühiskaartide hindu

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul tulevad uued kaardid kahe erineva kujundusega. «Ühistranspordikasutajatel on võimalus valida endale kaart klassikalise Tallinna siluetiga või siis hoopiski mängulisema disainiga. Ühiskaart on olnud kasutusel juba üle kümne aasta ning selle aja jooksul on tehnoloogiad edasi arenenud. Koostöös teenusepakkujaga arvestame tänapäevaste standarditega,» rääkis Järvan.