Enam kui 160 miljonit eurot: Arteri Kvartal avas uksed

«Arteri kvartal on keerukaim ja investeeringult suurim arendusprojekt Kapiteli ajaloos. Projekti lugu algas meie jaoks kinnistu ostuga 2015. aastal ning selle arendus ja ehitus langesid väga keerulisse perioodi. Olen uhke, et oleme suutnud need ületada koos oma heade ja professionaalsete partneritega. Tänane kvartali avamine on oluline vahefiniš pikal teekonnal – üks hoone on täiesti valmis, teise hoone sisetööd lõpusirgel ning sisetööd jätkuvad kõrgeimas hoones, kuhu järgmisel aastal kolib Swedbanki peakontor,» ütles Kapiteli juht Taavi Ojala ja lisas, et pärast Kvartali valmimist hakkab igapäevaselt töötama ca 3000 inimest.