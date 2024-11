«Paljudele on olnud 2024. aasta väga pingeline ja nii ka meile. Kerge ei ole kuskil. Teeme kõik endast oleneva, et olukorrast edukalt välja tulla,» rääkis Kwota asutaja Rain Vääna.

Vääna selgitas, et nad on viimase kahe aastaga käima saanud väga tugeva digitaalse platvormi, mille kaudu on võimalik rahvusvaheliselt suurte taaskasutatud materjalide liikumist ja kasutamist kaardistada. «Heast eduloost jääb puudu vajaliku suurusega müügikäive, mille saavutamise nimel teeme igapäevaselt palju tööd.»