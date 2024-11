Kuidas tekkis koolimajas märja lapi tõttu üle 100 000 eurone kahju?

Just selline lugu leidis möödunud aasta jõulupühadel aset Kose gümnaasiumis, kus keemiaklassist sai alguse suuremahuline veeavarii. Üleujutuse avastas kooliadministraator, kes märkas, et keldrikorrus on üleujutatud. Õnnetuse põhjustas lõhkenud survevoolik, mis asus aga kolmandal korrusel.

Seega oli ühe vooliku lõhkemise tõttu üleujutatud neli koolimaja korrust. Kahjustuste nimekiri oli seetõttu ka ääretult pikk: kannatasid koolimaja põrandad, laepaneelid ja -plaadid, seinakrohv ja -plaadid, garderoobimööbel, uksed, klassiruumide lauad ja koolimuuseumi mööbel. Vesi jättis oma jälje ka elektrisüsteemile ja -tehnikale: pihta said elektrijuhtmed, valgustid ja esitlustehnika.

Kuidas õnnetus juhtus?

Suure avarii põhjustaja oli aga puhastuskalts. Nimelt on survevoolik kummist ning selle ümber on metallkest. Lapp pandi pärast kasutamist kuivama just selle vooliku peale, mille tulemusel imbus pikema aja vältel sellelt vooliku peale vett. Vesi ja metall aga reageerisid omavahel ning toimus metalli korrodeerumine, mistõttu voolikukest purunes. Omakorda läks selle tulemusel katki ka vooliku kummist osa ning vesi sai vabalt voolata.

Kui kooliadministraator õnnetuse avastas, keeras ta koheselt õnnetuspaigal vee kinni, et kahjud veelgi ei suureneks. Ta andis ka õnnetusest seejärel teada ning siis hakkasid kahjude likvideerimistööd. Kuna koolimaja oli nõuetekohaselt kindlustatud ning tegu oli tahtmatu õnnetusega, said kõik kahjud hüvitatud. Samas oli kindlustusselts Gjensidige makstud kahjuhüvitise summa märkimisväärselt suur: 134 427,24 eurot.