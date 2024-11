ELU VÕIMALUS Müüki tuli magus kinnisvara Tallinna südames

Ühtlasi tagab krundi paiknemine Mere puiesteel mugava, kiire ja hea ligipääsu igas suunas nii jalgsi, ühistranspordi kui autoga liiklejatele. Kuna Mere puiestee on ka kogu Põhja-Tallinna peamiseks ühendusteeks, siis on suur osa sellest liiklusest suunatud mööda Mere puiestee krundist, mis tagab suurepärase silmapaistvuse.

Kinnistu maapealne SBP on 14 500 ruutmeetrit ning maa-alune SBP 8092 ruutmeetrit. Detailplaneeringu järgi on kinnistule kavandatud äri- ja büroohoone mahuga kuus maapealset korrust ja kaks maa-alust korrust. Maa alla on planeeritud 140 parkimiskohta.