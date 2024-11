Nüüd, mil valitsuselt oodatakse kulude kärpimist, on nii mõnigi ministeerium asunud nn poliitikakujundajate toetusi vähendama või suisa ära kaotama. Kuid paljud organisatsioonid kritiseerivad üldse tava maksumaksja rahaga taolisi ühendusi toetada. Siin loos on kasutatud kultuuriministeeriumi, haridusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi näiteid. Sellega, et riik MTÜdele raha jagab, pole päri mitmed säärased ühendused isegi. Põhimure näib taanduvat ütlusele, et kes maksab, tellib ka muusika.