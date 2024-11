Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv lausus, et plokid on käivitamisvalmis ning varustuskindlus ohus ei ole. Plokid võeti turult ära, sest kliimaministeerium teatas ettevõttele, et keskkonnaheitmete normi ületamise suhtes valitseb nulltolerants. Vanade põlevkiviplokkide käivitamisel kulub kuni kolm päeva, et need stabiilselt tööle hakkaksid. Tööle panemise ajal aga ei vasta õhuheitmed normidele.