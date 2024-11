Kohus otsustas jätta Fundwise’i kaudu raha kaasanud kaerajoogitootja pankroti menetlemata

Jane Kaerajoogi asutaja ja juht Jane Kaljulaid tõdes oktoobris, et pankrotimenetluse läbiviimiseks deposiidi maksmise tõenäosus on väike, sest ettevõtte omakapital on negatiivne. Deposiidi maksmata jätmine viib aga pankroti raugemiseni, kirjutas Äripäev.