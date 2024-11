Kui joosta iga päev ainult 1 kilomeeter, teeb see aastas 360 jooksukilomeetrit ning 10 aasta peale 85 täispikka maratoni. Ka väiksed muudatused on tegelikult väga mõjusad. Seega, ei tasu alahinnata väikeseid panuseid enda pensionisse, pensioniks kogumine ei ole sprint, vaid maraton.

Pensioniks investeerimist tasub alustada kohtades, mis pakuvad maksusoodustusi ning Eestis on kõige maksuefektiivsemad pensionisambad. II pensionisambasse investeeritakse tulumaksueelselt raha, mis tähendab, et 2% brutopalgast suunatakse automaatselt pensionifondidesse enne, kui sellelt on tulumaks maha arvestatud. Seda raha investeeritakse tulevase pensioni jaoks. Kuna see summa läheb pensionifondi enne tulumaksu mahaarvamist, on võimalik koguda pensioniks rohkem raha, sest kogu brutosumma pannakse pensioni heaks tööle.